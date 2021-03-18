«Ночь музеев» пройдет в Санкт-Петербурге в конце мая

Автор: Александр Селиванов
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Информация о формате и программах этого года появится за месяц до акции.

По информации паблика мероприятия в соцсети «ВКонтакте», ночь музеев пройдет в Санкт-Петербурге с 22 на 23 мая.

По словам организаторов акции, они вовсю готовятся к событию.

«Ночь музеев» — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции в ночное время.

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18.03.2021 95
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