Благоустройство в доме проведут весной, но сам объект уже полностью отреставрирован — в здании по-прежнему жив паркет 19 века и лепнина.

Дом-музей Римского-Корсакова сегодня открыл открыл свои двери после основного этапа реставрации — его посетили журналисты. Открытие было знаковым — 18 марта день рождения великого композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова.

В здании сохранились детская комната, комната отца, матери. Процесс реставрации был очень бережливым. Сам объект уже отреставрирован, а благоустройство собираются провести весной. Так высказался о доме-музее председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В доме 1801 года провели немало работ. Сохранили комнаты, воссоздали исторический цвет стен, даже подобрали – благодаря обнаруженным в ходе работ кусочкам – похожие обои. В здании по-прежнему жив паркет 19 века и лепнина, в хорошем состоянии двери и оконные рамы.

Полноценная экспозиция заработает только через год – пока вся мебель и экспонаты хранятся по соседству, в бывшей полковой церкви. Однако экскурсии все-равно пообещали устроить. Об этом рассказали online47.ru.

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