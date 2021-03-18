В МФЦ Гатчины появился постамат для выдачи готовых документов

Сегодня, 18 марта, в офисе МФЦ на улице Карла Маркса в Гатчине установили постамат, который будет автоматически выдавать готовые документы.

Как сообщили в пресс-службе, новый сервис позволит уменьшить время ожидания для клиентов. Пока можно получить готовые документы только по ряду услуг центра соцзащиты, комитета образования и местной администрации. По планам, расширить функционал и установить постаматы во всех МФЦ Ленобласти.

Фото: 47channel

Напомним, о готовности документов клиенту сообщат через смс-сообщение, там же будет указан код, который необходимо ввести в постамате. После этого для клиента откроется ячейка, из которой он сможет забрать свои документы.