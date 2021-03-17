В МФЦ Ленобласти забрать готовые документы можно будет через постаматы

С завтрашнего дня, 18 марта, жители Гатчинского района Ленобласти смогут получить готовые документы через постамат, установленный в МФЦ, и не ожидать своей очереди на прием к специалисту.

Первый постамат установят в офисе на улице Карла Маркса. О готовности документов клиенту сообщат через смс-сообщение, там же будет указан код, который необходимо ввести в аппарате. После этого для клиента откроется ячейка, из которой он сможет забрать свои документы.

В ближайшее время такие аппараты планируют установить во всех офисах МФЦ Ленобласти.

Напомним, теперь в МФЦ Ленобласти можно зарегистрировать недвижимость, находящуюся в любом уголке России.