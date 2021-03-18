Проверка городской прокуратуры и штраф от госинспекции труда вынудили гендиректора выплатить 348 тысяч рублей бывшим сотрудникам.

Прокуратура Ленобласти провела проверку фирмы ООО «Фактор», бывшие сотрудники которой обратились с жалобой о невыплате зарплаты в размере 347,5 тысячи рублей. Городская прокуратура выяснила о имеющейся задолженности к работникам во время январской проверки.

Получить законные денежные средства работники смогли только после внесения представления и штрафа гендиректору фирмы. Задолженность перед уволенными сотрудниками была погашено полностью 47news.ru.