Проект «Мамы Волхова» запускают в Волховском районе

Деятельность проекта направлена на помощь семьям и женщинам.

В коворкинг-центре «Параграф» состоялась встреча участниц конкурса «Миссис Волхов» с главой районной администрации Алексеем Брицуном и главой города Волхова Алисой Арутюнян.

В рамках встречи было объявлено, что девушки намерены создать в районе целое движение – «Мамы Волхова».

Отмечается, что целью движения будет вносить коррективы в план развития и преображения района. Также девушки будут обсуждать важные вопросы и делиться своим мнением.

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В администрации района одобрили идею создания такого проекта.