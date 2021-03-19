Видео: автомобиль вице-губернатора сбил 11-летнего ребенка на «зебре» в Петербурге

Служебная Audi A8, закреплена за петербургским вице-губернатором Владимиром Княгининым, сбила 11-летнего ребенка на самокате на пешеходном переходе.

Мальчик ехал на самокате по Среднему проспекту и не посмотрел по сторонам при выезде на пешеходный переход. А водитель Audi A8 не притормозил перед «зеброй».

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытый перелом правой стопы и оценили его состояние как средней степени тяжести.

Владимир Княгинин отвечает за комитеты по науке, труду и занятости в Санкт-Петербурге. Его в автомобиле не было. В момент ДТП водитель как раз ехал за вице-губернатором.