Под угрозой подтопления могут оказаться 5 тыс. населённых пунктов, свыше 2,5 тыс. участков автомобильных трасс, 49 участков железных дорог и порядка 1250 мостов.

Росгидромет по Ленобласти предупреждает о возможных сильных паводках этой весной, которые могут обернуться подтоплением жилых домов и объектов инфраструктуры.

МЧС России сообщает, что под угрозой стихии могут оказаться около 5 тыс. населённых пунктов, свыше 2,5 тыс. участков автомобильных трасс, 49 участков железных дорог и порядка 1250 мостов. Опасную обстановку связали с зимой, которая была в этом году долгой и снежной. Таяние снега вызовет последующее половодье на реках.

МЧС с марта планирует создать мониторинговую группу по паводковой обстановке. Совбез поручил проверить готовность страны готовность к стихиям до 1 апреля сотрудникам МЧС в 18 регионах страны. 237 временных гидрологических постов займутся мониторингом паводковой обстановки. Об этом рассказали 78.ru.

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