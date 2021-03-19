Роспотребнадзор: весна может принести России рост заболеваемости COVID-19

Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости COVID-19 в пределах от одной до нескольких тысяч зараженных, однако при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов вакцинации к концу сезона наметится спад данного показателя, заявила врач-инфекционист.

Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом весной.

«Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения для COVID-19 и всех сезонных коронавирусов», — пояснила Пешеничная.

Инфекционист отметила, что подъем заболеваемости коронавирусом будет «небольшой и относительно непродолжительный»: в пределах от одной до нескольких тысяч случаев заражения инфицирования.

При этом эксперт Роспотребнадзора допустила, что данные показатели могут значительно и не измениться, а оставаться примерно на нынешнем уровне, сообщает РИА «Новости».

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Пшеничная подчеркнула, что, если не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики, а также наращивать темпы вакцинации, то к концу весны 2021 года, вероятнее всего, будет большое снижение заболеваемости по сравнению с показателями марта.