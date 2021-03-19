Снег, который начинает таять весной, содержит в себе много неприятных химикатов, которыми он обрабатывался всю зиму.

Эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал о вреде грязного снега, который может попасть на обувь пешеходов во время весеннего таяния. Принеся домой опасные химикаты, можно спровоцировать у человека целый букет аллергических реакций.

По словам эксперта, вредность химических реагентов для снега и льда недооценивают. Хлориды, которые в них содержаться, могут вызывать аллергическую реакцию у людей, а также портить обувь, мебель и паркет.

Чтобы не занести хлориды домой, достаточно тщательно обтирать влажной тряпкой обувь при входе. Не следует в грязной обуви и ходить по квартире.

Эколог отметил, что для решения этой проблемы нужно запретить использование реагента на тротуарах и ввести лимит на дорогах. Об этом рассказали 47news.