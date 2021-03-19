Подсудимый признал вину и получил два года условно с испытательным сроком три года. Также с него взыскали 9,5 млн рублей.

19 марта был оглашен приговор Куйбышевским районным судом Петербурга по делу о хищении бюджетных средств при рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленобласти. Подсудимым оказался руководитель компании «ЭкоГрадСтрой» Андрей Градобоев, сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

На месте фактического руководителя компании, Градобоев похитил более 4,5 млн рублей бюджетных средств с 16 сентября по 31 октября 2014 года, а затем еще почти 5 млн рублей с 12 ноября 2014 года по 7 августа следующего года.

Подсудимый признал вину и получил два года условно с испытательным сроком три года. Также с него взыскали 9,5 млн рублей. Об этом рассказали 78.ru.

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