Губернатор Дрозденко рассказал, что Ленобласть не может ускорить данный процесс, однако пообещал построить метро.

Житель Кудрово поинтересовался у губернатора Александр Дрозденко о том, когда в его городе появится метро. Дрозденко напомнил, что строительство петербургской подземки финансируется из бюджета России и Санкт-Петербурга. Исходя из этого Ленобласть не может повлиять на скорость постройки станции. Однако то что метро будет, это безусловный факт.

Дрозденко сослался на слова губернатор Петербурга Александр Беглов, который сообщал, что при федеральном софинансировании метро в Кудрово может появиться к 2025 году. Но как отметил Дрозденко, информация не подтверждена и планы могут сдвинуться на два года. Об этом рассказали 47news.ru.

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