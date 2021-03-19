«Лидеры России» прошли стажировку в Ленобласти

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» на этой недели прошли стажировку в Ленобласти и разработали проект реинжиниринга государственных услуг.

Участники сами попробовали получить услугу на региональном портале, а также провели анализ клиентского опыта и откликов на предоставление госуслуг в комитетах по социальной защите населения и цифрового развития.

“Методика позволит нам перейти к более системному реинжинирингу, поскольку «низковисящие плоды» — самые сложные госуслуги — нами уже прорабатываются», — отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

К слову, в регионе уже “упростили” 25 госуслуг, как результат — сроки предоставления справок и информации сократились на 36%, общая экономия на один процесс составила — 92%.

Ранее мы рассказывали, что в МФЦ Ленобласти стали доступны новые услуги: теперь в любом филиале можно получить консультацию по отказам Росреестра и подать документы на помощь от государства по социальному контракту. А в МФЦ Гатчины появился постамат для выдачи готовых документов.