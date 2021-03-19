Рядом со Сланцами зафиксировали сейсмическую активность

О подземных толчках неизвестного происхождения сообщили специалисты института сейсмологии в Хельсинки.

Подземные толчки на территории Ленинградской области были зафиксированы, примерно, в 12:10, в четверг, 18 марта.

Как рассказали специалисты газете «Маяк», сейсмическая активность магнитудой в 1,8 балла была зафиксирована в районе границы Ленинградской области и Эстонии, рядом с городом Сланцы.