Рядом со Сланцами зафиксировали сейсмическую активность

Автор: Анастасия Щербакова
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сланцы
Фото: города и регионы России

О подземных толчках неизвестного происхождения сообщили специалисты института сейсмологии в Хельсинки. 

Подземные толчки на территории Ленинградской области были зафиксированы, примерно, в 12:10, в четверг, 18 марта.

сейсмоактивность
Фото: газета «Маяк»

Как рассказали специалисты газете «Маяк», сейсмическая активность магнитудой в 1,8 балла была зафиксирована в районе границы Ленинградской области и Эстонии, рядом с городом Сланцы.

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