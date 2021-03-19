Вильфанд: дружной весны в ближайшую неделю в России не ожидается

Автор: Анастасия Щербакова
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Вильфанд спрогнозировал «спокойную» весну в европейской части РФ
Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Дружная весна с быстрым таянием снега и бурным половодьем в Европейской части России пока что не ожидается — такой прогноз дал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об опасностях, которые несет с собой наступление весны. Сейчас идет нормальная и спокойная весна, отметил Вильфанд. Однако быстрое таяние снега и сильное половодье может принести за собой подтопления. Это эксперт и называет дружной весной, однако её признаков в ближайшую неделю пока не видно.

Вместе с тем, прогнозировать наступление дружной весны нельзя, так как подобные процессы прогнозируются за 2–4 дня, отметил синоптик. Об этом рассказали 47news.

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