В Московском районе Петербурга произошло ДТП с полицейской машиной

Автор: Анастасия Щербакова
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На пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы в аварию попала полицейская машина. Очевидец поделился кадрами с места происшествия.

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с полицейской машиной полиция, Петербург, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург
В Московском районе Петербурга произошло ДТП с полицейской машиной полиция, Петербург, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург
В Московском районе Петербурга произошло ДТП с полицейской машиной полиция, Петербург, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург

Фотографии аварии разместили в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург. Как отмечает очевидец, немного позже разбитый автомобиль полиции загорелся. На место происшествия прибыли машины реанимационной помощи.

О втором участнике ДТП, пострадавших и причинах аварии пока неизвестно.

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