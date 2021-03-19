В Московском районе Петербурга произошло ДТП с полицейской машиной

На пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы в аварию попала полицейская машина. Очевидец поделился кадрами с места происшествия.

Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург

Фотографии аварии разместили в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург. Как отмечает очевидец, немного позже разбитый автомобиль полиции загорелся. На место происшествия прибыли машины реанимационной помощи.

О втором участнике ДТП, пострадавших и причинах аварии пока неизвестно.