В Петергофе водитель на «Жигули» снес фонарный столб

Очевидцу удалось запечатлеть на кадрах последствия ДТП на Михайловской улице в Петергофе. И так потрепанный владельцами «Жигули» снес бетонный фонарный столб.
Фото опубликовали в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург. Информации о состоянии водителя и подлежит ли восстановлению городское имущество автор фото не сообщил.
Вероятно, водитель авто не справился с управлением или превысил скоростной режим и не вписался в поворот.
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