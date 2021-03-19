В Петергофе водитель на «Жигули» снес фонарный столб

Очевидцу удалось запечатлеть на кадрах последствия ДТП на Михайловской улице в Петергофе. И так потрепанный владельцами «Жигули» снес бетонный фонарный столб.

Фото опубликовали в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург. Информации о состоянии водителя и подлежит ли восстановлению городское имущество автор фото не сообщил.

Вероятно, водитель авто не справился с управлением или превысил скоростной режим и не вписался в поворот.