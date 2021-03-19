Смольный заявил о высокой вероятности третьей волны коронавируса

Межведомственный координационный совет по противодействию COVID-19 обеспокоен снижением тенденций улучшения положения, связанного с распространением вируса.
«Однако вероятность прихода третьей волны эпидемии высокая. Воспрепятствовать третьей волне либо значительно сгладить ее течение может только массовая вакцинация населения города», — заявили в пятницу, 19 марта в совете по противодействию COVID-19.
Отметим, что новая партия из 15 тысяч доз вакцины должна временно урегулировать ситуацию. Ее распределят по районам, где она закончилась во всех пунктах.
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