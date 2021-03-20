«Неделя добра»: во Всеволожске волонтеры собрали корм для бездомных животных и помогли пенсионерам

Автор: Анастасия Щербакова
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неделя добра
Фото: Молодежно-подростковый клуб «Феникс» / портал Online 47

С 13 марта в городе проходила акция «Неделя добра». Молодежно-подростковые клубы и волонтерские объединения всю неделю делали добрые дела.

Как рассказал портал Online47, инициатором мероприятий стал молодежно-подростковый клуб «Феникс». Уже в понедельник, 13 марта юные волонтеры отправились помогать бездомным животным. Собрав корм для кошек и собак, ребята отвезли его в приют для братьев наших меньших.

неделя добра сбор
Фото: Молодежно-подростковый клуб «Феникс» / портал Online 47

Посетив приют для животных, волонтеры из районных объединений «Патриот-Альфа», «Спектр», «Волонтеры Победы», «АИСТ» и «Формула добра» также убрались в вольерах и погуляли с собаками.

неделя добра бабушка
Фото: Молодежно-подростковый клуб «Феникс» / Online 47

За прошедшую неделю юные волонтеры без внимания не оставили и пожилых людей. Бабушкам и дедушкам доставили необходимые лекарства и продукты, а также помогли с уборкой.

«Полученный опыт помог осознать, насколько нужна порой бывает человеку протянутая ему рука помощи», – рассказали ребята районной газете «Всеволожские вести».
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