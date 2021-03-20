В Лужском районе не могут найти почтальона с пенсиями на 90 тысяч рублей

Об исчезновении почтальона в поселке Дзержинский с крупной суммой денег стало известно в субботу, 20 марта. Тревогу забили родственники женщины.

Как сообщает портал Online47, женщина отправилась доставлять пенсии еще в четверг, 18 марта. С тех пор о ее местоположении ничего неизвестно. Всего ей нужно было доставить по разным адресам поселка 90 000 рублей. Последний раз ее видели днем, когда она уходила на работу.

47Channel со ссылкой на источник в правоохранительных органах приводит следующие приметы пропавшей: полная, рост около 150 сантиметров, светлые волосы и карие глаза. В день исчезновения сотрудница почты был одета в серую куртку. С собой у нее также была черная сумка с деньгами.