В Сланцах синий «Рено» снес дорожное ограждение и врезался в дорожный знак

Автор: Анастасия Щербакова
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В ночь на 20 марта в Сланцах полиция устроила погоню за синим авто марки «Рено». Предположительно за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Последствия погони попали на фото.

В Сланцах синий "Рено" снес дорожное ограждение и врезался в дорожный знак снес забор, Сланцы, пьяная езда, ДТП, аварияФото: группа "Сланцы - не тапки"
В Сланцах синий "Рено" снес дорожное ограждение и врезался в дорожный знак снес забор, Сланцы, пьяная езда, ДТП, аварияФото: группа "Сланцы - не тапки"
В Сланцах синий "Рено" снес дорожное ограждение и врезался в дорожный знак снес забор, Сланцы, пьяная езда, ДТП, аварияФото: группа "Сланцы - не тапки"
В Сланцах синий "Рено" снес дорожное ограждение и врезался в дорожный знак снес забор, Сланцы, пьяная езда, ДТП, аварияФото: группа "Сланцы - не тапки"

Как сообщают в группе Сланцы — не тапки, в районе Больничного городка водитель «Renault Megane», не справившись с управлением, снес гряду дорожного металлического ограждения и дорожный знак. Предварительно известно, что ДТП произошло в ходе преследования автомобиля сотрудниками ГИБДД.

По последним данным, поступившим от пользователей группы Сланцы — не тапки, авария произошла в районе 2:00 ночи, 20 марта. До 11: 00 дня сильно поврежденный автомобиль оставался на том же месте.

В Сланцах синий "Рено" снес дорожное ограждение и врезался в дорожный знак снес забор, Сланцы, пьяная езда, ДТП, аварияФото: группа "Сланцы - не тапки"
В Сланцах синий "Рено" снес дорожное ограждение и врезался в дорожный знак снес забор, Сланцы, пьяная езда, ДТП, аварияФото: группа "Сланцы - не тапки"

Обстоятельства случившегося и количество пострадавших уточняется. Однако известно точно, что городская среда оправится не скоро от последствий пьяной езды.

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