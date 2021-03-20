В Сланцах синий «Рено» снес дорожное ограждение и врезался в дорожный знак

В ночь на 20 марта в Сланцах полиция устроила погоню за синим авто марки «Рено». Предположительно за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Последствия погони попали на фото.

Фото: группа "Сланцы - не тапки" Фото: группа "Сланцы - не тапки" Фото: группа "Сланцы - не тапки" Фото: группа "Сланцы - не тапки"

Как сообщают в группе Сланцы — не тапки, в районе Больничного городка водитель «Renault Megane», не справившись с управлением, снес гряду дорожного металлического ограждения и дорожный знак. Предварительно известно, что ДТП произошло в ходе преследования автомобиля сотрудниками ГИБДД.

По последним данным, поступившим от пользователей группы Сланцы — не тапки, авария произошла в районе 2:00 ночи, 20 марта. До 11: 00 дня сильно поврежденный автомобиль оставался на том же месте.

Фото: группа "Сланцы - не тапки" Фото: группа "Сланцы - не тапки"

Обстоятельства случившегося и количество пострадавших уточняется. Однако известно точно, что городская среда оправится не скоро от последствий пьяной езды.