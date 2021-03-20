Двое десятилетних мальчиков гуляли по Вуоксе. Внезапно под одним из них треснул лед.

Пожилая жительница Приозерска спасла десятилетнего мальчика, который провалился под лед. О смелом поступке бабушки рассказала ее внучка в группе «Приозёрск – Инфо» «ВКонтакте».

20 марта 74-летняя женщина шла вдоль реки Вуоксы. Внезапно ее внимание привлекли детские крики: она увидела на льду мальчика, который держал за рукав куртки другого ребенка — тот почти полностью ушел под воду. Недолго думая, пенсионерка бросилась на помощь.

«Скомандовала, чтобы тонущий активнее шевелил под водой ногами, а мальчишка помладше тащил его ко мне. Когда подобрались достаточно, я крепко схватила и что было силы потянула на себя», — рассказала женщина.

Мальчика быстро вытащили на берег, сейчас он находится в безопасности.