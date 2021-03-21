Стало известно, где 21 марта зафиксированы 127 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 127 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 21 марта.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском и Подпорожском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.