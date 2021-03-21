Стало известно, где 21 марта зафиксированы 127 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 127 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 21 марта.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском и Подпорожском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Волосовский район: Волосово (+2), Большая Вруда (+1), Глумицы (+1).
- Волховский район: Сясьстрой (+4), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+5), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+9), Осельки (+2), Старая (+1), Бугры (+3), Юкки (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+1), Лупполово (+1), Лаврики (+1).
- Выборгский район: Выборг (+7), Победа (+1), Рощино (+2), Приморск (+1), Каменногорск (+3), Семиозерье (+1), Яковлево (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Кобралово (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Вырица (+1), Дивенский (+1), Батово (+2), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Кобринское (+1), Межно (+1), Вопша (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Кингисеппский (+1).
- Киришский район: Кириши (+2), Бестоголово (+1), Городище (+1).
- Кировский район: Шлиссельбург (+2), Отрадное (+2), Синявино (+1), Назия (+2), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Алеховщина (+1), Рассвет (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+1), Толмачево (+1), Серебрянский (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Саперное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4), Дубок (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+4).
- Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+2), Красный Бор (+1), Ладога (+1).