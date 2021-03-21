Ленобласть выполнила на 101% план по лесовосстановлению в 2020 году

В Ленинградской области ежегодно перевыполняются планы по посадкам леса. По этому показателю регион является одним из лидеров России. А по итогам 2020 года занял первое место в стране.

В ходе всероссийской акции «Сохраним лес» в Ленинградской области были посажены 4 миллиона деревьев. Это около 10% от всего объема осенних саженцев в стране.

Международный день лесов отмечается 21 марта. Накануне праздника были проведены тематические уроки, экскурсии и эколого-просветительские мероприятия в школах и лесничествах региона.

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Сегодня в регионе действуют 19 школьных лесничеств. Их воспитанники ежегодно участвуют в природоохранных акциях, а также становятся призерами экологических конкурсов.