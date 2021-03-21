Дрозденко поздравил работников ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником

Александр Дрозденко обратился к жителям Ленинградской области по случаю Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

«Дорогие ленинградцы ‒ работники ЖКХ и бытового обслуживания! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!», – начал обращение Александр Дрозденко

Глава региона отметил, что на плечах сотрудников этих сфер лежит большая ответственность за обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса всей Ленинградской области. Качество жизни ленинградцев зависит от их мастерства.

Дрозденко от лица всех жителей области выразил благодарность за столь важный и нужный труд, а также ежедневную самоотдачу на работе.

«От всей души желаю ветеранам отрасли здоровья и благополучия, а всем действующим работникам радости, добра, сил и энергии для дальнейшей плодотворной работы на благо ленинградцев!», – сказал Александр Дрозденко