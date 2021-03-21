Возле Киришей найден труп загадочного таксиста из шоу Андрея Малахова

По информации ivbg.ru, 20 марта в полицию Киришского района сообщили о трупе мужчины в болоте, находящемся в трех километрах от деревни Чирково.

Прибывшие на место полицейские установили личность умершего. Им оказался 25-летний таксист из Санкт-Петербурга. Он пропал в конце февраля 2021 года по пути к знакомой в Кириши.

Тогда волонтеры нашли сначала его пустой автомобиль, а затем его кроссовки.

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Загадочному исчезновению таксиста выпуск своей программы посвятил Андрей Малахов. В эфире звучали версии про желание молодого человека вызволить из борделя девушку и про наркоторговцев.