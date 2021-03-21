Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 марта, в отношении петербурженки, выстрелившей в пенсионерку из травматического пистолета, возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что 30-летняя жительница Бугров Всеволожского района несколько раз ударила травматическим пистолетом по голове 65-летнюю пенсионерку, а затем выстрелила ей в лицо на автобусной остановке в Петербурге.

Вам будет интересно Возле Киришей найден труп загадочного таксиста из шоу Андрея Малахова По информации ivbg.ru, 20 марта в полицию Киришского района сообщили о трупе мужчины в болоте, находящемся в трех километрах от деревни... 21.03.2021 35

Причины ссоры неизвестны. Пенсионерка была госпитализирована с касательным ранением щеки. В отношении стрелявшей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).