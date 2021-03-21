Греция начнет впускать больше россиян, а Черногория примет всех привившихся от COVID-19

Как сообщает «Газета.ру», в Грецию теперь смогут въехать 4000 россиян (ранее 500) в неделю в период с 22 марта по 5 апреля.
А с 14 мая Греция планирует принимать всех российских туристов с отрицательным результатом теста на COVID-19. Анализы должны быть сделаны за 72 часа до вылета.
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01.03.2021 934
В Черногорию будут пускать всех россиян, имеющих отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия, а также тех, кто привился вакциной «Спутник V».