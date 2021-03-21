При взрыве самогонного аппарата в Колпино обожгло 3-летнюю девочку

По информации ivbg.ru, 21 марта произошел взрыв на Пролетарской улице, 54, в Колпино. Причиной стал самогонный аппарат в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.
Аппарат не выдержал нагрузок. Произошла разгерметизация. Ударной волной в квартире на пятом этаже выбило стекла. Кухня, где располагался аппарат, повреждена.
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Пострадали четверо, в том числе четырехлетняя девочка. Ребенок госпитализирован с ожогами в больницу.