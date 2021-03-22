На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

М-10 «Россия»:

км 658, 672-673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

Р-21 «Кола»:

км 56-60, 78-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 164-165 ограничение скорости движения в сторону в оба направления с 08:00до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 480, 505, 515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Магистральная»:

км 112-119 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

Движение транспорта будет ограничено с 13 по 30 апреля. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в это время будет полностью перекрыт съезд...

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А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков, остановок, лотков, уборка мусора;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;

км 0-78 (старое, новое направление)ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора;

км 16-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;