На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 марта

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 658, 672-673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 56-60, 78-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  •  км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 164-165 ограничение скорости движения в сторону в оба направления с 08:00до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 480, 505, 515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 112-119 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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16.03.2021 184

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков, остановок, лотков, уборка мусора;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;
  • км 0-78 (старое, новое направление)ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора;
  • км 16-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;
  • км 10 тран. развязка ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • км 32-34 (н.х.), ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, ремонт МБО;
  • км 38-39 (н.х.), ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, ремонт МБО;
  • км 114-124, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт.
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