В Киришах из квартиры бизнесмена украли 4,5 миллиона рублей

В полицию Киришского района обратился 43-летний предприниматель, который занимается грузоперевозками, с заявлением о краже.

Он рассказал, что из его квартиры на Восточной улице в Киришах украли деньги. Установлено, что неизвестный, отжав стеклопакет окна, залез в квартиру и похитил 4,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.