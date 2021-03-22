В Киришах из квартиры бизнесмена украли 4,5 миллиона рублей

В полицию Киришского района обратился 43-летний предприниматель, который занимается грузоперевозками, с заявлением о краже.
Он рассказал, что из его квартиры на Восточной улице в Киришах украли деньги. Установлено, что неизвестный, отжав стеклопакет окна, залез в квартиру и похитил 4,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.
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