В Киришах из квартиры бизнесмена украли 4,5 миллиона рублей

Автор: Гузель Галимова
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В полицию Киришского района обратился 43-летний предприниматель, который занимается грузоперевозками, с заявлением о краже. 

Он рассказал, что из его квартиры на Восточной улице в Киришах украли деньги. Установлено, что неизвестный, отжав стеклопакет окна, залез в квартиру и похитил 4,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.

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22.03.2021 66
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