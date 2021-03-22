Житель Ленобласти признался в изнасиловании больного ДЦП сына сожительницы

В Тосненском районе Ленобласти задержан подозреваемый в сексуальном насилии над 19-летним парнем.

Молодой человек страдал ДЦП и в феврале скончался. Во время экспертизы на теле инвалида первой группы нашли характерные повреждения, указывающие на вероятность изнасилования.

По подозрению был задержан 42-летний сожитель матери умершего юноши. Мужчина не стал отрицать вину и признался, что 20 и 23 декабря он совершал насильственные действия в отношении лежачего.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор.