Житель Ленобласти признался в изнасиловании больного ДЦП сына сожительницы

В Тосненском районе Ленобласти задержан подозреваемый в сексуальном насилии над 19-летним парнем.
Молодой человек страдал ДЦП и в феврале скончался. Во время экспертизы на теле инвалида первой группы нашли характерные повреждения, указывающие на вероятность изнасилования.
По подозрению был задержан 42-летний сожитель матери умершего юноши. Мужчина не стал отрицать вину и признался, что 20 и 23 декабря он совершал насильственные действия в отношении лежачего.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор.
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