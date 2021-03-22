В Порошкино на парковке у ТЦ задержали пьяного водителя с пистолетом в машине

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала водителя иномарки, подозреваемого в незаконном хранении оружия.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 20 марта при патрулировании полицейские заметили на открытой парковке торгового центра неподалеку от КАД Volkswagen Passat на «аварийках». За рулем находился пьяный 31-летний водитель. При осмотре авто в салоне нашли пистолет.

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Эксперты выяснили, что изъятый пистолет — гладкоствольное нарезное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. Его переделали кустарным способом из обычной «пневматики». Возбуждено уголовное дело.