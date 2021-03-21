Молодой угонщик сам сдал себя, начав ругать ДПС из украденной машины в Волхове

По информации ivbg.ru, 19 марта около 22:00 от дома на улице Льва Толстого в Волхове был угнан ВАЗ-2107. Патрульный экипаж ДПС остановил похожий автомобиль на Кировском проспекте.

Находившийся за рулем водитель еще до проверки документов оказал сопротивление и стал ругаться с использованием обсценной лексики. Полицейским пришлось заключить его в наручники.

Вам будет интересно Лыжник нашел труп пенсионера в медицинской маске и резиновых сапогах в Юкках По информации ivbg.ru, 19 марта около 12:30 в полицию Всеволожского района обратился 66-летний житель садоводства «Белоостров». Во время катания на лыжах... 21.03.2021 97

Личность водителя установлена – им оказался 20-летний житель Кировского района. Возбуждено уголовное дело об угоне. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела об оскорблении полицейских.