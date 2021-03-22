Подобные проекты реакторов реализуются в Беларуси, Финляндии, Венгрии и Египте.
ЛАЭС 22 марта запустила в промышленную эксплуатацию энергоблок № 6 с реакторной установкой ВВЭР-1200. Проекты поколения «3+» с подобным реактором реализуются в Беларуси, Финляндии, Венгрии, Египте. Об этом рассказали «Росэнергоатоме»
Как сообщается, новейший энергоблок будет мощнее предыдущих и прослужит в два раза дольше. В России это уже четвертый блок с реактором ВВЭР-1200. Общее количество энергоблоков АЭС в России вместе с Ленинградским возросло до 38. Об этом рассказали Невские новости.
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