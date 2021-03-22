За выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли два человека

Всего за минувшие выходные, с 19 по 21 марта, в Петербурге и Ленобласти произошло почти 1 300 аварий, в которых погибли два человека.

Согласно статистике, опубликованной ГУ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на региональных дорогах произошло 218 аварий, в которых пострадали 16 человек, в том числе четверо детей. Один человек погиб.

В Петербурге было зафиксировано 1 023 аварий, ранения в ДТП получили 40 человек, в том числе один ребенок. Погиб один человек.

Сегодня ранним утром, 22 марта, смертельное ДТП произошло под Прилзерском — столкнулись два грузовика и легковушка, двигающиеся во встречном направлении. Два человека погибли, трое — пострадали.