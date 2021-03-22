В России таких домов не больше 200. Дом на Изотова, 20 в Гатчине стал первым в Ленобласти.

В Гатчине прошло торжественное награждение первого дома образцового содержания в Ленобласти. В мероприятии участвовали председатель наблюдательного совета Сергей Степашин и зампред председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

Чиновники поздравили жильцов и всех, кто занимался обслуживанием этого дома. Отметили, что в Ленобласти это первый дом образцового содержания. В доме потрудились над благоустройством двора, утеплили арка, отремонтировали лифтовые холлы и коридоры, заменили двери, смонтировали светодиодные уличные светильники. На достигнутом не останавливаются — впереди капитальный ремонт фасада. Об этом рассказали lenobl.ru.