Судостроение в регионе движется в ногу со временем и гибко адаптируется ко всем изменениям, заявил сенатор.
В рамках рабочего визита зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев ознакомился с производственными мощностями одного из ведущих судостроительных предприятий Ленинградской области. Особое внимание вице-премьер уделил ходу строительства современных рыболовецких судов, в частности, модели «Капитан Головатюк».
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «47 каналом» отметил, что федеральный интерес к судостроению региона закономерен. Ленобласть сегодня выступает опорным центром в сегменте рыбопромыслового флота, где компетенции специалистов постоянно растут, позволяя воплощать в жизнь все более сложные технические решения.
Факторами такого успеха стали выстроенная производственная логика, современные цифровые технологии и эффективная господдержка, подчеркнул Сергей Перминов. Это дает возможность создавать суда, которые отвечают самым строгим требованиям к безопасности, энергоэффективности и функциональности, включая внедрение систем глубокой переработки улова прямо на борту.
«Ленинградское судостроение обладает вековыми традициями, сетью производств компонентов, базой наработок и кадров, выгодными факторами логистики — и движется в ногу со временем, умея гибко адаптироваться к изменениям. И готово и дальше укреплять свои позиции, обмениваться опытом, выпуская высококачественные суда, что стимулирует и развитие смежных отраслей» — добавил сенатор.