weather 22.5°
$ 77.49
88.53

Главная / Новости / Сергей Перминов: Ленобласть обладает сильным судостроительным кластером

Новости Социум

Сергей Перминов: Ленобласть обладает сильным судостроительным кластером

Судостроение в регионе движется в ногу со временем и гибко адаптируется ко всем изменениям, заявил сенатор.

Сергей Перминов: Ленобласть обладает сильным судостроительным кластером - Судостроение в регионе движется в ногу со временем и гибко адаптируется ко всем изменениям, заявил с
Фото: 47 канал

В рамках рабочего визита зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев ознакомился с производственными мощностями одного из ведущих судостроительных предприятий Ленинградской области. Особое внимание вице-премьер уделил ходу строительства современных рыболовецких судов, в частности, модели «Капитан Головатюк». 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «47 каналом» отметил, что федеральный интерес к судостроению региона закономерен. Ленобласть сегодня выступает опорным центром в сегменте рыбопромыслового флота, где компетенции специалистов постоянно растут, позволяя воплощать в жизнь все более сложные технические решения.

Факторами такого успеха стали выстроенная производственная логика, современные цифровые технологии и эффективная господдержка, подчеркнул Сергей Перминов. Это дает возможность создавать суда, которые отвечают самым строгим требованиям к безопасности, энергоэффективности и функциональности, включая внедрение систем глубокой переработки улова прямо на борту.

«Ленинградское судостроение обладает вековыми традициями, сетью производств компонентов, базой наработок и кадров, выгодными факторами логистики — и движется в ногу со временем, умея гибко адаптироваться к изменениям. И готово и дальше укреплять свои позиции, обмениваться опытом, выпуская высококачественные суда, что стимулирует и развитие смежных отраслей» — добавил сенатор.

Вам будет интересно
Сергей Перминов: программа догазификации напрямую влияет на качество жизни ленинградцев
Программа также дает положительный экономический эффект.В Ленинградской области продолжается масштабная программа догазификации. Только за первую поло...
12.07.2026
225

Теги

судостроение Сергей Перминов
Новости Социум Главное

На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом

Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.

На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом - Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

На День Ленинградской области, 1 августа, для жителей и гостей запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 июля.

Из Ивангорода автобусы маршрута № 842 будут отправляться каждый час с 7:00 до 20:00, добавлены и вечерние рейсы в 22:00 и 23:15. В обратном направлении из Петербурга автобусы будут курсировать также ежечасно с 7:00 до 22:00.

В правительстве также напоминают, что Ивангород расположен в приграничной зоне, поэтому для посещения города гостям необходимо заранее позаботиться об оформлении соответствующего пропуска. Как его оформить, ivbg.ru рассказывал ранее.

При прохождении контроля всем участникам мероприятий при себе обязательно нужно иметь оригинал паспорта гражданина РФ.

Теги

Ивангород Петербург День рождения Ленобласти

Популярное

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

09:47 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться