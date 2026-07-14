Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.

На День Ленинградской области, 1 августа, для жителей и гостей запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 июля.

Из Ивангорода автобусы маршрута № 842 будут отправляться каждый час с 7:00 до 20:00, добавлены и вечерние рейсы в 22:00 и 23:15. В обратном направлении из Петербурга автобусы будут курсировать также ежечасно с 7:00 до 22:00.

В правительстве также напоминают, что Ивангород расположен в приграничной зоне, поэтому для посещения города гостям необходимо заранее позаботиться об оформлении соответствующего пропуска. Как его оформить, ivbg.ru рассказывал ранее.

При прохождении контроля всем участникам мероприятий при себе обязательно нужно иметь оригинал паспорта гражданина РФ.