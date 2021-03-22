Ильин рассказал, как решить вопрос с организацией залов для прощания с усопшими в Ленобласти

Жители Ленинградской области обратились к парламентариям с вопросом о том, как и когда может быть решена проблема отсутствия залов для прощания близких с покойным в достойных условиях.

Тему на встрече с Александром Дрозденко поднял депутат от фракции «Единая Россия» Олег Петров, отметив, что вопрос особенно актуален для атеистов. Ведь у православных есть традиция отпевания в храмах.

Вице-губернатор Михаил Ильин признал, что проблема существует. По его словам, закон регламентирует, что полномочия по организации ритуальных услуг и похоронного дела, к которым относятся прощальные залы, находятся в ведении органов местного самоуправления.

«Эти полномочия не реализуются. Для создания новых прощальных залов силами органов исполнительной власти Ленинградской области необходимо вышеуказанное полномочие передать правительству Ленинградской области», – рассказал Михаил Ильин

Но для этого нужно внести поправки в областной закон от 07.02.2020 №9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области».