В Ленобласти стартовал «Кубок губернатора по семейному и корпоративному биатлону»

Турнир начнется в мае в Гатчине и будет проводиться в четыре этапа – два летних и два зимних. Финал фестиваля состоится в Гатчине во время рождественских каникул 2022 года.
В состязании примут участие команды администраций районов, духовенства, предприятий, а также семьи. Гостями фестиваля будут ведущие биатлонисты России: Тимофей Лапшин, Анна Богалий, Александр Тихонов, Анатолий Алябьев.
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22.03.2021 77
Организатор состязаний – областное отделение «Российского спортивного студенческого спортивного союза», а также комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.