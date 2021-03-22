В Ленобласти стартовал «Кубок губернатора по семейному и корпоративному биатлону»

Турнир начнется в мае в Гатчине и будет проводиться в четыре этапа – два летних и два зимних. Финал фестиваля состоится в Гатчине во время рождественских каникул 2022 года.

В состязании примут участие команды администраций районов, духовенства, предприятий, а также семьи. Гостями фестиваля будут ведущие биатлонисты России: Тимофей Лапшин, Анна Богалий, Александр Тихонов, Анатолий Алябьев.

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Организатор состязаний – областное отделение «Российского спортивного студенческого спортивного союза», а также комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.