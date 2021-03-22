Получить земельный капитал в Ленобласти смогут еще больше многодетных семей

В Ленинградской области увеличивается количество категорий многодетных семей для предоставления земельных участков.
С 26 марта землю имеют возможность получить:
- многодетные семьи, воспитывающие дети в рамках опеки, попечительства, по договору о приемной семье;
- законные представители, имеющие этот статус более трех лет.
Заявление на поддержку можно подать в орган местного самоуправления. Это может быть как участок, так и сертификат «Земельный капитал в Ленинградской области» номиналом 350 тысяч рублей. Его можно направить на покупку земли.
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