Волонтеры партии «Новые люди» выявили «темные пятна» не только в городах Ленобласти, но и по всей России.

Волонтерами партии «Новые люди» был проведен масштабный рейд по Ленобласти, целью которого был поиск проблемных мест с освещением. Для этого достаточно было прогуляться в ночное время суток по улицам городов.

Волонтеры рассказали, что в первую очередь обследовали дороги, по которым ежедневно проходит много людей. Представители организации насчитали десятки мест без фонарей или перегоревшими лампочками. Все проблемные места были нанесены на карту. И теперь волонтеры поставили задачу разработать предложения по модернизации уличного освещения на каждом конкретном месте.

Особенно остро стоит вопрос с освещением придомовых территорий. В ходе опроса за это высказались 74% жителей. Недовольны освещенностью дорог 37% участников опроса. Только комплексный подход к решению проблемы может оказаться эффективен, уверены в партии. Об этом рассказали 47news.