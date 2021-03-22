Роуминг между Россией и Белоруссией собираются отменить в апреле

Автор: Анастасия Щербакова
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алтапресс
Фото: Алтапресс

Комиссия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России планирует, что все подготовительные меры для этого будут завершены ко 2 апреля 2021 года.

Об этом сообщила Газета.ру. Решение об отмене роуминга между странами было озвучено на заседании ведомства в понедельник, 22 марта в Москве.

По словам Натальи Гордеенко, заместителя министра связи и информатизации Белоруссии,  и без планируемого нововведения, цена за услуги связи между Белоруссией и Россией в роуминге уже является оптимальной.

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02.03.2021 133
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