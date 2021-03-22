Пострадавший петербуржец в ДТП отсудил у виновника аварии почти 1 млн рублей

Петербуржец, получивший травмы в ДТП, которое произошло еще в прошлом году, смог отсудить у виновника аварии 960 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры в понедельник, 22 марта.

Информация стала доступна порталу Online47. Летом 2020 виновник аварии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Вишерской улице в Шушарах и столкнулся с другим авто. В результате столкновения серьёзно пострадал будущий истец — в больнице он провёл больше полугода.

Суд вынес решение в пользу пострадавшего о компенсации за серьезный вред здоровью. Итоговая компенсации составила 960 тысяч рублей, из которых 500 тысяч ответчик выплатил в качестве морального ущерба.