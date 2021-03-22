Подробности: момент аварии с автобусом возле Вистино попал на видеорегистратор

В понедельник, 22 марта в сети появилось видео из салона автобуса, который 15 марта около 07:00 на 133 километре дороги «Петербург — Усть-Луга» выехал в кювет и перевернулся. Просмотр не рекомендован особо впечатлительным.

Как писал ivbg.ru, в больницу с места ДТП тогда были доставлены пятеро мужчин в возрасте от 35-40 лет, а также 45-летняя женщина. Врачи диагностировали ушибы и ссадины, но от госпитализации пострадавшие отказались.

Видео происшествия поделился портал 47news. Внимание: данное видео не рекомендуются к просмотру лицам с неуравновешенной психикой, а также беременным и лицам моложе 18 лет.