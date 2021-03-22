В Мурманской области под сход лавины попала туристическая группа из Петербурга

В понедельник, 22 марта стало известно о чрезвычайном положении на горном массиве в Хибинах Мурманской области. В районе 18:00 там обрушилась лавина. По последним данным, среди 13 человек туристической группы есть одна погибшая.

По информации Фонтанка со ссылкой на Следственный комитет, 12-летняя девочка, попавшая под сход лавины в Мурманской области, погибла.

Ранее ТАСС со ссылкой на Следственный комитет сообщал, что под снежными массами обнаружили ребенка. Девочку пытались реанимировать, однако спасти ее не удалось.

Сообщается, что остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются.