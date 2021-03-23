В России обновят дизайн банкнот шести номиналов

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) до 2025 года обновит дизайн банкнот шести номиналов – 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.
В новом дизайне будут применяться тематика федеральных округов России. По мнению сотрудников ЦБ РФ, это позволит показать особенности, историю и достижения территорий. При этом на сегодняшний день нет необходимости выпускать банкноты номиналом больше 5000 рублей.
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23.03.2021 69
Также в ЦБ РФ сообщили о выпуске памятных монет «800-летие со дня рождения князя Александра Невского» номиналом 3 рубля и 100 рублей. Тиражи партий – три тысячи штук и тысяча штук соответственно.