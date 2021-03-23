Целый ряд льгот отменят в России с 1 апреля

Власти планируют отменить льготы, введенные на фоне пандемии COVID-19.

Россияне не будут получать новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей. Работающим гражданам старше 65 лет будет недоступно оформление больничных листов для соблюдения режима самоизоляции.

Утратят силу рекомендации Центробанка России о реструктуризации кредитов для людей, у которых сократились доходы из-за COVID-19, и запрете на выселение должников банков.

Безработных перестанут регистрировать онлайн с помощью госуслуг и «Работа в России». Документы без бумажных копий перестанут быть актуальными для работодателей.

Вам будет интересно Как получить и зачем нужен сертификат о вакцинации от COVID-19 Сертификат о прохождении вакцинации в большинстве случаев приходит автоматически в личный кабинет на Госуслугах. Но иногда этого не происходит. Редакция ivbg.ru... 23.03.2021 97

Первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров 17 марта предложил также ввести и новую льготную категорию – «ликвидаторы пандемии коронавируса». В число льготников могут быть внесены врачи, ученые, волонтеры, сотрудники специальных служб.