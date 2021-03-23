В паблике «Деревня Верхние Осельки» сообщают: 23 марта около 06:00 сотрудники полиции при поддержке ОМОН Росгвардии провели рейд в таборе на улице Привокзальной в деревне Верхние Осельки.

По предварительной информации, рейд проведен из-за открытого конфликта между цыганами из Верхних Осельков и жителями поселка Заводской, где стали пропадать металлические калитки и столбы.

Вам будет интересно Житель Бокситогорска решил напугать жену и выстрелил себе в голову По информации ivbg.ru, 23 марта около 00:30 в экстренные службы сообщили о ранении в голову 48-летнего жителя Бокситогорска в квартире дома... 23.03.2021 53

Местный житель 18 марта застал одного из цыган за извлечением столба из земли. Его побили. Мстить за побитого на трех машинах приехали его соплеменники. Они разбили автомобиль местного жителя и угрожали пистолетом.