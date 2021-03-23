Чиновник увидел в проекте недоработки — отсутствие школы в микрорайоне и парковка вокруг жилой застройки.

Градсовет Ленинградской области рассмотрел эскиз проекта планировки территории в Бугровском сельском поселении. Основная жилая застройка будет располагаться вдоль Шоссейной улицы, а со стороны Гаражного проспекта появится здание для администрации. В проекте есть и центральная прогулочная площадка. 70% парковочных мест будет располагаться в границах проектируемой территории, остальные 30% вынесут за границы участка.

Заместителя председателя по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти Михаила Москвина высказал свои сомнения по поводу текущего варианта проекта. По словам Москвина, появление парковки вокруг сложившейся жилой застройки маловероятно. Тем более в проекте нет школы.

По итогам рассмотрения проекта, эскиз отправили на доработку. Об этом рассказали в 78.ru.